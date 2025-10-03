DAX24.455 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,73 +0,6%Gold3.861 +0,1%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich im Feiertagshandel dem Rekordhoch

03.10.25 09:17 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich im Feiertagshandel dem Rekordhoch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.446,1 PKT 23,5 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Tag der Deutschen Einheit etwas weiter Richtung Rekord vorgewagt. Der deutsche Leitindex legte am Freitag um 0,36 Prozent auf 24.510 Punkte zu. Die aktuelle Bestmarke vom Juli liegt bei 24.639 Punkten und damit in Reichweite.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,75 Prozent auf 30.965 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,33 Prozent bergauf.

In den Vereinigten Staaten hatten der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Dass der US-Aktienmarkt aktuell dem Shutdown trotzt, hängt zum einen mit der Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt zusammen. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed Ende Oktober ein weiteres Mal die Leitzinsen senkt, um den schwächelnden Arbeitsmarkt anzukurbeln. Zum anderen präsentiert sich die US-Wirtschaft derzeit ungeachtet der Probleme am Jobmarkt und der Zollturbulenzen noch recht robust, sodass die Aussichten für die bald beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen gut sind./la/nas

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

