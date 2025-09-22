DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1761 -0,2%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet stabil nach Vortageserholung

19.09.25 09:14 Uhr
Werte in diesem Artikel

Indizes
Indizes
DAX 40
23.754,1 PKT 79,5 PKT 0,34%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursrally tags zuvor haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst ruhig angehen lassen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. So sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker als erwartet gesunken.

Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 23.685 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex eine nahezu ausgeglichene Wochenbilanz an. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierte am Freitagmorgen kaum verändert bei 30.471 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent aufwärts.

Im Tagesverlauf könnte wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. "Der September-Verfall zählt zu den großen vier Verfallterminen des Jahres", betonte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An diesen Tagen können Aktienkurse und Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken, während die Fristen der Anleger zur Verwirklichung von Derivategeschäften ablaufen./edh/stk

