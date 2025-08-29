DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholungsversuch nach jüngster Talfahrt

28.08.25 09:15 Uhr
DAX 40
24.146,4 PKT 100,2 PKT 0,42%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der zuletzt moderaten Verlustserie hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf Erholungskurs begeben. In den ersten Handelsminuten stieg der DAX um 0,6 Prozent auf 24.184 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,8 Prozent auf 30.732 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,4 Prozent aufwärts.

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten und KI-Profiteurs NVIDIA liefern - entgegen den Erwartungen - nur wenig Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren verfehlte Nvidia mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp.

Die vergangenen drei Tage in Folge hatte der Dax jeweils moderat nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gerutscht. Damit habe sich die Lage des Leitindex etwas verschlechtert, stellten die Experten der Landesbank Helaba fest. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen./edh/mis

