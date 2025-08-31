DAX24.024 -0,1%ESt505.388 -0,2%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,13 -0,2%Gold3.407 -0,3%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Wochenausklang ohne klare Richtung

29.08.25 09:13 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag zur Eröffnung relativ träge präsentiert. In den ersten Handelsminuten sank der DAX um 0,2 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund anderthalb Prozent an.

Dagegen legte der MDAX der mittelgroßen Unternehmen am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 30.441 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,2 Prozent abwärts.

Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Markt fehlt es an einem klaren Trend. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt verloren hat./edh/mis

