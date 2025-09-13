DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.942 -0,4%Nas22.145 +0,5%Bitcoin98.513 +0,1%Euro1,1738 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.650 +0,4%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet 'gebrauchte Woche' kaum bewegt

12.09.25 17:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.698,2 PKT -5,5 PKT -0,02%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag richtungslos gezeigt. Der DAX verlor letztlich 0,02 Prozent auf 23.698,15 Punkte. Damit legte er auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent zu. Insgesamt bleibt der Leitindex nach seinem starken Lauf bis Anfang Juli aber in einer Konsolidierungsphase. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging 0,10 Prozent höher mit 30.175,16 Zählern ins Wochenende.

Aus Sicht von Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hat der Dax eine "gebrauchte Woche" hinter sich. Während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasie und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor auf Rekordhöhen getragen worden seien, trete der Dax auf der Stelle. Hauptgrund dafür sei geopolitische Unsicherheit sowohl im Nahen Osten als auch mit Blick auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum. "Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden", so Molnar.

Marktexperte Andreas Lipkow stellte eine "ausgemachte Tendenz für Gewinnmitnahmen" fest. Vor wichtigen Großereignissen wie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Handelswoche scheuten die Anleger das Risiko.

Sinkende Zinsen gelten am Markt bereits als sichere Sache. Unklar ist aber noch, ob die Fed nach schwachen Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemäßen Inflationszahlen möglicherweise einen großen Zinsschritt macht./niw/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

