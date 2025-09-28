Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit versöhnlichem Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer durchwachsenen Woche hat sich der DAX am Freitag berappelt. Aktien aus der zweiten und dritten Reihe tendierten hingegen leicht im Minus. Nach der Bekanntgabe neuer US-Konjunktur- und Inflationsdaten erklomm der deutsche Leitindex ein Tageshoch und schloss mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 23.739,47 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent. Dagegen fiel der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen am Freitag wieder unter die Marke von 30.000 Punkten und verlor letztlich 0,16 Prozent auf 29.986,85 Zähler.

In den USA stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im August etwas stärker als erwartet. Auch die privaten Einkommen kletterten deutlicher als prognostiziert. Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg dagegen erwartungsgemäß, wie die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden.

Die Marktteilnehmer seien nicht enttäuscht worden, bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", so Lipkow./edh/nas