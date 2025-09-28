DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.308 +0,8%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.820 +0,4%Euro1,1699 +0,3%Öl69,85 +0,3%Gold3.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit versöhnlichem Wochenausklang

26.09.25 17:51 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit versöhnlichem Wochenausklang | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.739,5 PKT 204,6 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer durchwachsenen Woche hat sich der DAX am Freitag berappelt. Aktien aus der zweiten und dritten Reihe tendierten hingegen leicht im Minus. Nach der Bekanntgabe neuer US-Konjunktur- und Inflationsdaten erklomm der deutsche Leitindex ein Tageshoch und schloss mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 23.739,47 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent. Dagegen fiel der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen am Freitag wieder unter die Marke von 30.000 Punkten und verlor letztlich 0,16 Prozent auf 29.986,85 Zähler.

Wer­bung

In den USA stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im August etwas stärker als erwartet. Auch die privaten Einkommen kletterten deutlicher als prognostiziert. Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg dagegen erwartungsgemäß, wie die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden.

Die Marktteilnehmer seien nicht enttäuscht worden, bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", so Lipkow./edh/nas

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:15DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:44Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
18:30Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
18:11ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit versöhnlichem Wochenausklang
17:57Freundlicher Handel: DAX schlussendlich freundlich
17:56Krypto & Aktien im Bann der PCE-Daten: Chancen bei Apple, Strategy, Oracle & Co.?
17:56Krypto & Aktien im Bann der PCE-Daten: Chancen bei Apple, Strategy, Oracle & Co.?
17:56Krypto & Aktien im Bann der PCE-Daten: Chancen bei Apple, Strategy, Oracle & Co.?
mehr