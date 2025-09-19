DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.218 +0,4%Nas22.515 +1,1%Bitcoin100.010 +1,6%Euro1,1776 -0,4%Öl67,47 -0,7%Gold3.644 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen! Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen!
Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD! Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Zinssenkung von Kursrutsch erholt

18.09.25 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Zinssenkung von Kursrutsch erholt | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.674,5 PKT 315,4 PKT 1,35%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sinkende Zinsen in den USA haben den DAX am Donnerstag spürbar angetrieben. Nachrichten aus der US-Technologiebranche erwiesen sich als zusätzlicher Treiber. Der deutsche Leitindex legte 1,35 Prozent auf 23.674,53 Punkte zu. Seinen Kursrutsch vom Dienstag hat der Dax damit größtenteils wieder wettgemacht. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann derweil 0,84 Prozent auf 30.470,71 Zähler.

Wer­bung

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen gesenkt - und zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. Zudem stellten die Währungshüter für 2025 bis zu zwei weitere Zinsschritte nach unten und für 2026 eine weitere Senkung in Aussicht. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

Insgesamt habe die Fed zwar geldpolitisch etwas weniger gelockert als von den Optimisten erhofft, aber genau das geliefert, was die Mehrheit hören wollte, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Ökonom Eric Winograd von AllianceBernstein rückte dagegen den politischen Druck auf die Fed in den Vordergrund. US-Präsident Donald Trump baut den Fed-Vorstand um. Die Märkte unterschätzten daher systemische Risiken, mahnte Winograd. Die Gefahr, dass die US-Notenbank ihre Unabhängigkeit verliere, sei real./niw/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:31AKTIE IM FOKUS 2: Aumovio an der Börse - Kombiniert mit Conti über Vortagsniveau
18:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach US-Zinssenkung von Kursrutsch erholt
18:05Dax nach US-Zinssenkung von Kursrutsch erholt
18:00Morgen ist Hexensabbat: Das sollten Sie wissen!
18:00Morgen ist Hexensabbat: Das sollten Sie wissen!
18:00Morgen ist Hexensabbat: Das sollten Sie wissen!
18:00Morgen ist Hexensabbat: Das sollten Sie wissen!
18:00Morgen ist Hexensabbat: Das sollten Sie wissen!
mehr