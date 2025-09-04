DAX23.601 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,97 +0,9%Dow45.116 -0,4%Nas21.478 +0,9%Bitcoin96.099 +0,5%Euro1,1669 +0,2%Öl68,36 -1,0%Gold3.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch

03.09.25 17:47 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.600,5 PKT 113,2 PKT 0,48%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Kursrutsch am Vortag hat sich der DAX zur Wochenmitte stabilisiert. Am Mittwoch ging der deutsche Leitindex 0,46 Prozent höher bei 23.594,80 Punkten aus dem Handel. Damit reichte es aber nicht für einen Sprung zurück über die zu den mittelfristigen Trendindikatoren zählende 100-Tage-Linie, die der Dax tags zuvor durchbrochen hatte. In der vergangenen Woche waren bereits mehrere andere kurz- und mittelfristige Trendlinien gerissen. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann derweil 0,43 Prozent auf 29.731,32 Zähler.

Wer­bung

Ein Potpourri aus Risiken, das von der Zollpolitik des US-Präsidenten und dem unvermindert andauernden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen sowie finanziellen Lage in Frankreich reicht, verleidet den Anlegern derzeit die Stimmung. "Diese Gemengelage macht es zunehmend schwer, neues Kapital anzuziehen", kommentierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades.

Aus Sicht von Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners werden Risiken an der Börse mittlerweile deutlicher wahrgenommen. "Und mit den gestiegenen Risiken werden die hohen Bewertungen stärker und kritischer hinterfragt." Die große Frage laute daher, wo die nächste Kaufschwelle der Anleger liege. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets erinnerte in diesem Zusammenhang an die Widerstandskraft des Dax, der bereits mehrfach die 24.000 Punkte schneller wieder zurückerobert habe als gedacht./niw/nas

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:00Nach der Berichtssaison: Hebelprodukte im Börsenspiel kennenlernen und attraktive Preise gewinnen
18:00Nach der Berichtssaison: Hebelprodukte im Börsenspiel kennenlernen und attraktive Preise gewinnen
18:00Nach der Berichtssaison: Hebelprodukte im Börsenspiel kennenlernen und attraktive Preise gewinnen
18:00Nach der Berichtssaison: Hebelprodukte im Börsenspiel kennenlernen und attraktive Preise gewinnen
18:00Nach der Berichtssaison: Hebelprodukte im Börsenspiel kennenlernen und attraktive Preise gewinnen
17:57Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
17:47Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch
17:39Politische Verunsicherungen: DAX gelingt nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
mehr