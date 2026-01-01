Aktien Frankfurt Schluss: Kleines Dax-Plus - Chip-Ausrüster gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) haben den Aktien deutscher Zulieferer für die Chip-Industrie am Donnerstag kräftig Aufwind verliehen. Ansonsten tat sich am deutschen Aktienmarkt jedoch wenig. Der lange Zeit lethargische Dax konnte erst im späten Handel etwas zulegen und schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 25.352,39 Punkte. Er hält sich damit in Schlagdistanz zum jüngsten Rekordhoch bei gut 25.500 Zählern.

Weder die Quartalsbilanzen großer US-Investmenthäuser wie Goldman Sachs und Morgan Stanley noch solide Konjunkturdaten aus den USA hinterließen am deutschen Markt Spuren.

Der Rücksetzer des Dax vom Mittwoch habe deutlich gemacht, "dass die Luft jenseits der 25.500 Punkte dünner wird", resümierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Nach einer beeindruckenden Serie von acht gewinnbringenden Handelstagen in Folge habe zuletzt wieder die "Schwerkraft" Einzug gehalten.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, schloss am Donnerstag mit 0,53 Prozent im Plus bei 31.943,60 Punkten. Er war am Dienstag auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen./bek/jha/