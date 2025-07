Aktien Frankfurt Schluss: Neue Zolldrohungen schmälern starke Dax-Wochenbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Zolldrohungen von Donald Trump haben am Freitag die Rekordjagd des DAX vorerst beendet. Der US-Präsident erwägt pauschale Strafzölle von 15 oder 20 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union (EU). "Die Investoren stecken in einer Art Schockstarre fest, da das weitere unkonventionelle diplomatische Vorgehen der USA ein unschönes Gefühl in der Magengrube hinterlässt", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Vor dem Wochenende steige die Nervosität besonders, da die Anleger am Montag nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden wollten.

Der Dax schloss 0,82 Prozent im Minus bei 24.255,31 Punkten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex noch einen Höchststand bei 24.639 Zählern erreicht. Nach rund 24 Prozent Plus im laufenden Jahr fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe. Auf Wochensicht hat der Dax trotzdem immer noch um 2 Prozent zugelegt. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen gab am Freitag um 0,93 Prozent auf 31.354,15 Punkte nach.

Neben der Drohung in Richtung EU verhängte Trump außerdem neue Zölle gegen Kanada in Höhe von 35 Prozent - trotz Verhandlungen mit dem Nachbarland. Es sei besorgniserregend, dass die Gespräche im Ergebnis weitestgehend zwecklos gewesen seien, stellte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. Dieses Schicksal drohe auch Europa. "Im schlimmsten Fall entpuppen sich sämtliche Verhandlungen als bloße Show, um am Ende doch die hohen Zölle erheben zu können."/la/he