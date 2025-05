Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Dax knapp unter 24.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Donnerstag nach dem Höhenflug des DAX erst einmal Gewinne realisiert. Mit dem zwischenzeitlichen Fall bis auf 23.843 Punkte verabschiedete sich der deutsche Leitindex aber nur zeitweise klarer von der 24.000-Punkte-Marke, die er am Dienstag erstmals überschritten hatte.

Nach dem Auftakt an den New Yorker Börsen konnte der Dax seine Verluste wieder deutlich reduzieren und unmittelbar an die Tausendermarke zurückkehren. Über die Ziellinie ging der deutsche Leitindex 0,51 Prozent tiefer bei 23.999,17 Punkten. In der zweiten deutschen Börsenreihe fiel der MDAX um 1,28 Prozent auf 30.053,54 Zähler.

Durch seine Erholung im Tagesverlauf behauptet der Dax ein Jahresplus, das deutlich über 20 Prozent liegt. 2024 hatte der Index um knapp 19 Prozent zugelegt. Der Leitindex übertrumpft damit die wichtigsten Indizes in Europa und den USA. Der EuroStoxx (EuroStoxx 50) liegt aktuell mit weniger als elf Prozent im Plus, während der US-Leitindex Dow Jones Industrial auf ein Minus von 1,5 Prozent kommt. Er hatte am Vortag deutlich nachgegeben und konnte sich am Donnerstag zuletzt knapp ins Plus hangeln./tih/he