Aktien Frankfurt Schluss: Zoll-Hoffnungen treiben Dax knapp unter Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Donnerstag seinem Rekordhoch von Mitte März noch ein Stück näher gekommen. Auslöser waren Hoffnungen auf Erleichterungen im US-Zollkonflikt sowie der erste große Handelspakt der Vereinigten Staaten, der mit Großbritannien geschlossen wurde. Zugleich ging einer der heißesten Tage der Berichtssaison zu Ende.

Der deutsche Leitindex schloss mit einem Aufschlag von 1,02 Prozent auf 23.352,69 Zählern. Zur Mittagszeit hatten keine 70 Punkte mehr gefehlt bis zu seiner Bestmarke bei rund 23.476 Punkten.

Im weltweiten Zollkonflikt geht es zum einen zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien voran. Beide Länder einigten sich nach Worten von US-Präsident Donald Trump auf eine Handelsvereinbarung. Für die Vereinigten Staaten ist es der erste große Abschluss nach den weitreichend verhängten Strafzöllen Anfang April. Zum anderen will die US-Regierung die unter Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie nicht in Kraft treten lassen. Sie wären eigentlich am 15. Mai gültig geworden. Nun soll ein neuer Plan ausgearbeitet werde, was einige Monate dauern werde, berichtete das "Wall Street Journal". Unter anderem werde geprüft, wie etwa China der Zugang verweigert werden könne, ohne US-Technologiekonzernen zu schaden.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,31 Prozent auf 29.554,24 Punkte. Für den Leitindex der Euroregion, den EuroStoxx 50, ging es um 1,12 Prozent auf 5.288,94 Punkte nach oben. In Großbritannien und der Schweiz wurden dagegen moderate Verluste verbucht.

In den USA legte der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 1,3 Prozent zu und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes stiegen weiter./ck/he