DAX24.206 +0,1%Est505.634 +0,5%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.417 +0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX in grün -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien New York Ausblick: Dow weiter verhalten - Tech-Werte steigen erneut

16.10.25 14:54 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte sich der Dow Jones Industrial am Donnerstag erneut schwertun. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 46.339 Punkten. Bereits am Vortag war das Börsenbarometer wenig verändert aus dem Handel gegangen, während die Tech-Werte zugelegt hatten.

Wer­bung

Einerseits belasten die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den schwächenden Arbeitsmarkt zu stützen. Zudem hoffen sie auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere der großen Technologieunternehmen. Insofern dürften Tech-Werte zunächst gefragt bleiben. So sieht IG den Auswahlindex NASDAQ 100 0,5 Prozent höher.

Unter den Technologieunternehmen sorgte Salesforce für gute Laune: Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte der Konzern den Rückkauf eigener Aktien an. Damit zogen die Papiere von Salesforce im vorbörslichen US-Handel um 6,4 Prozent an.

Die ebenfalls im Dow gelisteten Anteilsscheine von Travelers aber sackten um fünf Prozent ab. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.

Wer­bung

Für die Anteilsscheine von HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) ging es um mehr als acht Prozent nach unten. Bei dem Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschten die Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.

JB Hunt (JB Hunt Transportation Services) aber sorgte für ein positives Ausrufezeichen: Dank Kosteneinsparungsmaßnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um fast 15 Prozent nach oben./la/jha/