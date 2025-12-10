Aktien New York Ausblick: Lethargie vor Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürften die Anleger sich zurückhalten. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn 0,02 Prozent im Plus bei 47.571 Punkten erwartet. Der technologielastige NASDAQ 100 wurde zuletzt 0,06 Prozent tiefer taxiert.

Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank einen sogenannten "hawkish cut" vornehmen wird, also die Zinsen senken, aber eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird.

Dennoch rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026. Denn US-Präsident Donald Trump will im kommenden Jahr einen neuen Notenbankchef nominieren. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

Während die Märkte weitgehend davon überzeugt sind, dass eine Zinssenkung bevorsteht, berichten Medien, dass die politischen Entscheidungsträger in dieser Frage ungewöhnlich gespalten sein könnten, da sie sich Sorgen über anhaltende Preissteigerungen und einen relativen Mangel an neuen Wirtschaftsdaten aufgrund des rekordlangen Regierungsstillstands machen. Um beide Seiten zu beschwichtigen, dürfte Fed-Chef Jerome Powell Berichten zufolge für eine Senkung in diesem Monat eintreten und dann in seiner Pressekonferenz nach der Sitzung signalisieren, dass die Hürden für weitere Lockerungsmaßnahmen hoch sein werden.

Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten im vorbörslichen Handel um knapp 10 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms sowie eine Erhöhung der Dividende bekannt.

Die Papiere von Rocket Lab und EchoStar (EchoStar A) könnten erneut im Fokus stehen, nachdem sie bereits am Vortag von einer Kreise-Meldung profitiert hatten, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Musk hält laut Medienberichten mehr als 40 Prozent an SpaceX - und hat die Kontrolle über das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten. Rocket Lab bietet ebenfalls Transporte in den Weltraum an und der Satelliten-Betreiber EchoStar hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und dabei Anteile an der Firma erhalten.

Für die Titel von GameStop ging es vorbörslich um 5,1 Prozent nach unten. Der Videospielehändler gab für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von fast 5 Prozent bekannt.

Die Anteilsscheine von Photronics schossen vorbörslich um 23 Prozent hoch, nachdem der Halbleiterzulieferer einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert hatte, der über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten liegt./edh/mis