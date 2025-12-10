DAX24.057 -0,4%Est505.706 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,6%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.051 -0,9%Euro1,1643 +0,1%Öl61,73 -0,6%Gold4.201 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien New York Ausblick: Lethargie vor Zinsentscheidung

10.12.25 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Toll Brothers Inc.
113,65 EUR 2,45 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürften die Anleger sich zurückhalten. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn 0,02 Prozent im Plus bei 47.571 Punkten erwartet. Der technologielastige NASDAQ 100 wurde zuletzt 0,06 Prozent tiefer taxiert.

Wer­bung

Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank einen sogenannten "hawkish cut" vornehmen wird, also die Zinsen senken, aber eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird.

Dennoch rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026. Denn US-Präsident Donald Trump will im kommenden Jahr einen neuen Notenbankchef nominieren. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

Während die Märkte weitgehend davon überzeugt sind, dass eine Zinssenkung bevorsteht, berichten Medien, dass die politischen Entscheidungsträger in dieser Frage ungewöhnlich gespalten sein könnten, da sie sich Sorgen über anhaltende Preissteigerungen und einen relativen Mangel an neuen Wirtschaftsdaten aufgrund des rekordlangen Regierungsstillstands machen. Um beide Seiten zu beschwichtigen, dürfte Fed-Chef Jerome Powell Berichten zufolge für eine Senkung in diesem Monat eintreten und dann in seiner Pressekonferenz nach der Sitzung signalisieren, dass die Hürden für weitere Lockerungsmaßnahmen hoch sein werden.

Wer­bung

Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten im vorbörslichen Handel um knapp 10 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms sowie eine Erhöhung der Dividende bekannt.

Die Papiere von Rocket Lab und EchoStar (EchoStar A) könnten erneut im Fokus stehen, nachdem sie bereits am Vortag von einer Kreise-Meldung profitiert hatten, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Musk hält laut Medienberichten mehr als 40 Prozent an SpaceX - und hat die Kontrolle über das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten. Rocket Lab bietet ebenfalls Transporte in den Weltraum an und der Satelliten-Betreiber EchoStar hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und dabei Anteile an der Firma erhalten.

Für die Titel von GameStop ging es vorbörslich um 5,1 Prozent nach unten. Der Videospielehändler gab für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von fast 5 Prozent bekannt.

Wer­bung

Die Anteilsscheine von Photronics schossen vorbörslich um 23 Prozent hoch, nachdem der Halbleiterzulieferer einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert hatte, der über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten liegt./edh/mis

In eigener Sache

Übrigens: Toll Brothers und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Toll Brothers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Toll Brothers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Toll Brothers Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Toll Brothers Inc.

DatumRatingAnalyst
23.08.2019Toll Brothers NeutralSeaport Global Securities
22.10.2018Toll Brothers HoldDeutsche Bank AG
23.05.2018Toll Brothers UnderweightBarclays Capital
17.01.2018Toll Brothers BuyUBS AG
29.12.2017Toll Brothers NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
17.01.2018Toll Brothers BuyUBS AG
25.10.2017Toll Brothers BuyUBS AG
13.07.2017Toll Brothers OutperformRBC Capital Markets
11.04.2017Toll Brothers OutperformRBC Capital Markets
24.02.2016Toll Brothers BuyMKM Partners
DatumRatingAnalyst
23.08.2019Toll Brothers NeutralSeaport Global Securities
22.10.2018Toll Brothers HoldDeutsche Bank AG
29.12.2017Toll Brothers NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
23.02.2017Toll Brothers Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2017Toll Brothers Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.05.2018Toll Brothers UnderweightBarclays Capital
25.02.2015Toll Brothers UnderperformRBC Capital Markets
11.12.2014Toll Brothers UnderperformRBC Capital Markets
14.12.2011Toll Brothers sellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.03.2011Toll Brothers sellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Toll Brothers Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen