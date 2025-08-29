Aktien New York Ausblick: Moderater Zuwachs - Nvidia dämmen Kursminus ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen NVIDIA dürfte an den New Yorker Börsen am Donnerstag keine Erschütterungen verursachen. Zumal: Es gibt vage Hoffnung, dass Nvidia bald mehr China-Geschäft machen könnte. Die Indizes werden stabil bis etwas höher erwartet. Bei Nvidia hielt sich das vorbörsliche Kursminus in Grenzen.

Wer­bung Wer­bung

Knapp eine Stunde vor dem Eröffnungsgong taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,16 Prozent auf 45.636 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 erwartet IG rund 0,3 Prozent höher auf 23.633 Punkte. Kaum verändert dürfte der marktbreite S&P 500 starten, der am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte.

Nvidia sanken vorbörslich um 0,2 Prozent und dämmten einen zuvor größeren Abschlag ein. Der KI-Konzern wächst trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant.

Das Kursminus dürften Nvidia-Anleger verschmerzen. Die Papiere hatten unlängst ein Rekordhoch erreicht und sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr. Analysten bleiben für Nvidia optimistisch. Teilweise wurden die Kursziele nach der Zahlenvorlage deutlich nach oben geschraubt.

Wer­bung Wer­bung

In der Softwarebranche gab es Licht und Schatten: CrowdStrike gaben um 3,3 Prozent nach. Das Unternehmen verfehlte mit seiner Umsatzprognose die Erwartungen. Anders Snowflake, dessen angehobene Prognose die Papiere um fast 14 Prozent in die Höhe schnellen ließ. Pure Storage (Pure Storage A) gewannen 15 Prozent. Der Spezialist für Cloud-Datenspeicher erfreute die Anleger ebenfalls mit einem erhöhten Ausblick.

Dollar General (Dollar General) profitiert von der Schnäppchenjagd der Verbraucher. Mit der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal übertraf die Warenhauskette die Schätzungen der Analysten. Die Aktien gewannen vorbörslich 5 Prozent und reagierten damit auch auf eine Anhebung der Unternehmensziele.

Die Aktien von Cooper (Cooper Companies) fielen vorbörslich um 16,5 Prozent. Der Kontaktlinsenhersteller enttäuschte mit seinem Quartalsumsatz und dem Ausblick./ajx/mis