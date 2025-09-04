DAX23.590 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.200 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.712 +0,1%Euro1,1678 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Aktien New York Ausblick: Nasdaq-Erholung dank Alphabet und Apple

03.09.25 14:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.492,4 PKT 212,7 PKT 1,00%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank zu erwartender Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet und Apple nimmt die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch Kurs auf eine Erholung. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor.

Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex NASDAQ 100 0,7 Prozent höher auf 23.392 Punkte. Damit würde er nach zwei schwachen Tagen wieder an seine vorangegangene Gewinnserie anknüpfen. Den jüngst ebenfalls schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,1 Prozent im Minus bei 45.262 Punkten.

Nach dem Börsenstart könnten noch Daten vom US-Arbeitsmarkt und zum Auftragseingang der Industrie bewegen. Vor allem warten die Anleger allerdings auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag, der großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat. Die erste Zinssenkung im laufenden Jahr bei deren Sitzung Mitte des Monats gilt als nahezu sicher.

Im Zuge der weltweiten Kursverluste von Anleihen mit langen Laufzeiten liegt die Rendite für 30-jährige US-Staatsanleihen inzwischen nur noch knapp unter der viel beachteten 5-Prozent-Marke. Die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere leiden unter Unsicherheiten über die Inflationsentwicklung und die Haushaltsdisziplin in der weltgrößten Volkswirtschaft. Die im Gegenzug steigenden Renditen schmälern tendenziell die Attraktivität riskanterer Anlagen wie Aktien.

Die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) zogen am Mittwoch indes vorbörslich um jeweils mehr als sechs Prozent an. Sie steuern damit auf neue Rekorde zu. Die Anleger reagierten erleichtert auf ein lange erwartetes Gerichtsurteil, welches die von der US-Regierung angestrebte Zerschlagung des Internetriesen durchkreuzt. Der zuständige Richter Amit Mehta in Washington beschloss, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied er. Die Klage war bereits 2020 am Ende der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eingereicht worden.

Der Richter untersagte Google zwar exklusive Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste - das betrifft etwa die Web-Suche, Chrome und die KI-Software Gemini. Allerdings wird der Konzern andere Unternehmen wie den iPhone-Hersteller Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen können, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren.

Das Urteil sei für Alphabet deutlich vorteilhafter als erwartet, kommentierte Analyst Doug Anmuth von der US-Bank JPMorgan. Sein Kollege David Vogt von der Schweizer Bank UBS geht davon aus, dass Apple von Google weiterhin jährlich schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Dollar erhält. Dies bescherte den Apple-Titeln vorbörsliche Gewinne von 3,6 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und ein angehobener Ausblick bescherten Macy's einen vorbörslichen Kurssprung von 12,6 Prozent. Damit winkt den Aktien des Warenhausbetreibers ein Hoch seit dem Februar./gl/jha/

