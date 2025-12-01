DAX23.581 -1,1%Est505.649 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -7,3%Nas23.263 -0,4%Bitcoin73.950 -5,1%Euro1,1632 +0,3%Öl63,36 +0,3%Gold4.239 +0,5%
Aktien New York Ausblick: Rückschlag nach Erholungsrally - Vorsicht vor Daten

01.12.25 14:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.256,3 PKT -109,3 PKT -0,47%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Dem US-Aktienmarkt droht nach der jüngsten Erholungsrally am Montag ein Rückschlag. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten die Anleger, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global.

Über eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 47.467 Zähler. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG sogar ein Prozent im Minus bei 25.182 Punkten. Damit würde für beide Indizes - wie für den ebenfalls schwächer erwarteten, marktbreiten S&P 500 - eine Serie von fünf positiven Handelstagen in Folge reißen.

Kurz nach dem heutigen Handelsauftakt stehen die Einkaufsmanager-Indizes für die US-Industrie sowie die Bauinvestitionen auf der Agenda. Am Mittwoch folgen Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft, den Import- und Exportpreisen sowie Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistungsbranche. Den Abschluss machen am Freitag weitere Inflationszahlen, Industrie-Auftragsdaten und das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen.

Die Anleger dürften die Daten genau in Augenschein nehmen, bevor am Mittwoch kommender Woche die US-Notenbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs informiert. Der Markt preist weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung ein, nachdem der jüngst verspätet veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für den September durchwachsen ausgefallen war. Die Fed muss ihrem Mandat zufolge neben der Beschäftigung allerdings auch die hartnäckige Inflation im Auge behalten.

Die Währungshüter stehen derzeit umso mehr im Fokus, als US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Fed-Chef bereits getroffen hat. Trump hatte schon früher angekündigt, Amtsinhaber Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut zu nominieren.

Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn. Den Namen von Powells Nachfolger nannte Trump noch nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt.

Die Aktien mehrerer großer Tech-Konzerne standen am Montag mit der schwach erwarteten Nasdaq vorbörslich unter Druck. So notierten NVIDIA, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und die jüngst noch rekordhohen Alphabet (Alphabet A (ex Google)) zwischen 0,9 und 1,6 Prozent im Minus.

Bei Stragegy (Strategy (ex MicroStrategy)) zeichnet sich nach der jüngsten Stabilisierung ein Kursrückgang um 5 Prozent ab. Der Softwarehersteller, der seit einigen Jahren vor allem in Kryptowährungen investiert, konnte sich dem erneuten Abwärtssog des Bitcoin nicht entziehen.

Dagegen dürften die Anteilsscheine von Barrick Mining (Strategy (ex MicroStrategy)) den Höhenflug der vergangenen Monate fortsetzen. Mit den sich abzeichnenden Kursgewinnen von 4 Prozent winkt ihnen der höchste Stand seit mehr als 13 Jahren. Das Bergbau-Unternehmen prüft einen Börsengang seiner Goldaktivitäten in Nordamerika./gl/nas

