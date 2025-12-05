Aktien New York Ausblick: Verhaltene Anleger schauen auf Preisdaten vor Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally zeichnet sich am Freitag an den US-Börsen ein verhaltener Handelsstart ab. Die Blicke der Anleger richten sich auf wichtige Inflations- und Stimmungsdaten. Neben dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan steht mit dem Preisindex für persönliche Konsumausgaben ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Inflationsindikator im Mittelpunkt.

Da jedoch die Preisdaten für September veröffentlicht werden, dürfte sich nach Einschätzung von Beobachtern kaum etwas an den Zinserwartungen am Markt ändern. Investoren rechnen fest damit, dass die Fed in der kommenden Woche die Zinsen ein weiteres Mal senkt.

Beflügelt von dieser Zinshoffnung war der Dow Jones zuletzt auf einem Dreiwochenhoch angekommen, bevor der Erholung im bekanntesten Wall-Street-Index am Vorabend etwas die Luft ausging.

Am Freitag nun wird das Börsenbarometer kaum verändert erwartet. Rund eine Stunde vor dem offiziellen Beginn taxierte der Broker IG den Dow zuletzt bei 47.853 Zählern. Die hartnäckige Inflation und der schwächelnde Arbeitsmarkt sorgten vor den Daten bei den Anlegern wieder für eine gewisse Nervosität, hieß es am Markt. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

Den NASDAQ 100 sieht IG mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 25.642 Punkten. Damit würde es zumindest weiter in Richtung des Ende Oktober erreichten Hochs bei etwas über 26.180 Punkten gehen. Neben der Zinsfantasie bleibt der Hype rund um Künstliche Intelligenz (KI) wichtigster Treiber für den schwerpunktmäßig mit Technologieaktien bestückten Index.

Auf Unternehmensseite stehen vor dem Wochenende die Papiere bekannter Vertreter aus der Medienlandschaft im Fokus: Der Streamingkonzern Netflix hat das Rennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. (Warner Bros Discovery) entschieden und kauft das Unternehmen einschließlich seiner Film- und Fernsehstudios, HBO Max und HBO. Inklusive Schulden wird ein Unternehmenswert von fast 83 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Vorbörslich ging es für die Anteile an Warner Bros. (Warner Bros Discovery) um rund 1 Prozent aufwärts, Netflix verloren hingegen 2,4 Prozent.

Noch deutlicher unter Druck gerieten die Aktien von Hewlett Packard Enterprise - sie verloren fast 9 Prozent, nachdem der IT-Konzern für das laufende Quartal enttäuschende Umsatzzahlen für sein Geschäft mit KI-Servern in Aussicht gestellt hatte.

Southwest Airlines (Southwest Airlines) gaben um 1,4 Prozent nach, ebenfalls nach einem enttäuschenden Ausblick. Die Fluggesellschaft rechnet nur für das Jahr mit weniger operativem Ergebnis als bisher. Dagegen sorgten eine neue Strategie und eine überraschend starke Gewinnprognose für einen Höhenflug beim Medizintechnikspezialisten Cooper - mit einem vorbörslichen Kursplus von gut 13 Prozent./tav/jha/