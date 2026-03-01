DAX22.798 -0,2%Est505.616 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 -1,3%Nas21.824 -1,2%Bitcoin60.603 +0,4%Euro1,1542 -0,3%Öl108,6 +1,0%Gold4.619 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Vincorion VNC001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schwächelt -- US-Börsen tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet DZ BANK die Airbus SE-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Airbus SE-Aktie
Alibaba-Aktie fällt nach Gewinneinbruch tief ins Minus - Prognosen verfehlt Alibaba-Aktie fällt nach Gewinneinbruch tief ins Minus - Prognosen verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Ausblick: Weiter bergab vor dem Wochenende

20.03.26 13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen drohen am Freitag weitere Kursabschläge. Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise bleiben die Anleger vorsichtig.

Wer­bung

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 45.876 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 erwartet IG 0,5 Prozent im Minus bei 24.237 Punkten. Trotz der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Dienstag zeichnen sich nach der jüngsten Schwäche für die Woche damit Verluste von 1,5 beziehungsweise 0,6 Prozent ab.

Der Markt sei zu Beginn des Kriegs vor gut drei Wochen irrtümlich von einem nur kurzen Konflikt ausgegangen, kommentierte David Kruk, Leiter des Handels beim Vermögensverwalter La Financière de lEchiquier in Paris. "Die Stimmung unter den Anlegern hat sich eindeutig in Richtung einer pessimistischeren Haltung verschoben." Dafür spricht auch das charttechnische Bild bei den großen US-Indizes, die inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien notieren.

Dagegen konnten sich die Anteilseigner von FedEx schon vorbörslich über ein Kursplus von 7,8 Prozent auf knapp 384 US-Dollar freuen. Damit würden sich die Aktien weiter ihrem Rekordhoch von 392,86 Dollar von Ende Februar nähern. Der Logistikkonzern präsentierte einen starken Quartalsbericht und hob trotz der kriegsbedingten wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie der US-Zollpolitik sein Gewinnziel für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr an. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele an./gl/stk