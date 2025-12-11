DAX24.253 +0,5%Est505.747 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -3,9%Nas23.455 -0,8%Bitcoin76.719 -2,4%Euro1,1744 +0,4%Öl61,15 -2,2%Gold4.238 +0,2%
Aktien New York: Dow in Richtung Rekordhoch - Oracle belastet Chip-Aktien

11.12.25 15:52 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es im frühen Handel um 0,9 Prozent nach unten auf 25.550 Punkte.

Wer­bung

Der Dow setzte dagegen die am Vortag von der US-Notenbank Fed ausgelöste Aufwärtsbewegung fort. Mit einem Gewinn von 0,7 Prozent auf 48.389 Zähler fehlte dem Index nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch. Das bisherige datiert vom 12. November bei 48.431 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag hingegen um 0,4 Prozent auf 6.863 Zähler nach./bek/jha/