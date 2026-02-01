Aktien New York: Dow rückt nach Zinsaussagen vom Rekordhoch etwas ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der im frühen Handel sein Rekordhoch bis auf fast 50.513 Punkte hochgeschraubt hatte, stand zuletzt nur noch mit 0,13 Prozent im Plus bei 50.199 Punkten.

Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen sollten erst einmal bewertet und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachtet werden.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 sank um 0,19 Prozent auf 25.220 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,09 Prozent auf 6.958 Zähler nach.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägten das Geschehen. Konjunkturseitig enttäuschten die Einzelhandelsumsätze für Dezember. Marktteilnehmer fokussieren sich nun auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag stehen zudem Verbraucherpreise an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed geben.

Unter den Aktien der Old Economy büßten am Dienstag Coca-Cola 1,3 Prozent ein. Der Getränkekonzern blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr etwas hinter den Schätzungen am Markt zurück. Diese seien allerdings hoch gewesen, hieß es von JPMorgan.

Die in den vergangenen Monaten schon stark gelaufenen Papiere des Chemiekonzerns Dupont (DuPont de Nemours) gewannen weitere 3,9 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt.

Der Reifenhersteller Goodyear (Goodyear TireRubber) rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um mehr als 13 Prozent ab.

Im Tech-Sektor zogen die Anteile des Chip-Herstellers ON Semiconductor um 4,5 Prozent an, obwohl dessen Prognosen für dieses Jahr auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hindeuten.

Die Aktien von Spotify schnellten um fast 15 Prozent nach oben. Der Streamingdienst verdiente im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr als ein Jahr zuvor./ajx/he