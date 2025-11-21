DAX23.187 -0,4%Est505.527 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -4,9%Nas22.171 +0,4%Bitcoin74.105 -1,4%Euro1,1517 -0,1%Öl62,03 -1,8%Gold4.073 -0,1%
Aktien New York: Dow und Nasdaq nach Rücksetzer am Vortag etwas höher

21.11.25 15:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.078,8 PKT 0,8 PKT 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 45.971 Punkte zu. Nach einer bislang sehr schwachen Woche zeichnet sich allerdings ein Minus von 2,5 Prozent ab. Das wäre die verlustreichste Wochen seit der zweiten Oktoberwoche.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 24.179 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500. Letzterer erholte sich am Freitag ebenfalls um 0,5 Prozent auf 6.574 Zähler./bek/he

