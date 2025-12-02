Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach kurzer Vortagsschwäche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex NASDAQ 100 gestützt auf NVIDIA-Aktien um 0,65 Prozent auf 25.507 Punkte stieg. Nach seiner Vortagspause nahm er seine Erholung wieder auf. Über 25.600 Zählern erreichte er zwischenzeitlich ein Hoch seit fast drei Wochen.

Etwas gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der mehr Werte widerspiegelnde S&P 500 zweieinhalb Stunden vor Schluss nur moderat um 0,15 Prozent auf 6.822 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.359 Punkten auch nur auf ein Plus von 0,15 Prozent.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik ."

Ein Zeichen für eine im Dezember doch noch vorhandene Risikobereitschaft der Anleger ist am Dienstag eine kräftige Erholung von Kryptowährungen.

Wie es am Markt heißt, hängt nun vieles von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ab. Das Vertrauen in eine erneute Zinssenkung bleibe hoch und so würde eine Enttäuschung Marktteilnehmern zufolge ein neues Risiko für die Aktienmärkte bedeuten.

Als Zugpferd der Nasdaq-Börse fungierte am Dienstag die stark gewichtete Nvidia-Aktie (NVIDIA), die im November mehr als 12 Prozent an Wert verloren hatte, aber erholt in den Dezember startete. Die Titel des KI-Chipriesen kletterten um ein Prozent nach oben. Sie schafften es zurück über ihre 100-Tage-Linie, worin viele Marktteilnehmer ein positives charttechnisches Signal sehen.

Viel deutlicher war aber noch der Kurssprung bei MongoDB, die als bester Wert im Nasdaq 100 um 24 Prozent nach oben schnellten auf ein Hoch seit März 2024. Der Spezialist für Datenbankmanagementsysteme hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei seine Jahresziele angehoben.

Im Dow setzte sich Boeing mit einem Kurssprung um 9,4 Prozent an die Spitze. Der Flugzeugbauer rechnet damit, im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss zu generieren. Dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage des Flugzeugherstellers, da dieser sich darauf vorbereitet, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Großraumjet 777X zu beheben.

Ansonsten könnte das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery Insidern zufolge in die nächste Runde gehen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde bei Netflix, Paramount Skydance (Skydance Media LLC Registered B) und Comcast während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten gearbeitet. Die Warner-Aktien stiegen nochmals um 2,6 Prozent und festigten damit ihr höchstes Niveau seit 2022.

Mit einem guten Zwischenbericht und einem erfreulichen Ausblick punktete im Nebenwertebereich noch Credo Technology (Credo Technology Group) bei Anlegern. Die Anteile des Spezialisten für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erreichten mit einem Kurssprung um 15 Prozent ein Rekordniveau. Erstmals wurden in der Spitze Kurse von über 200 Dollar für sie bezahlt./tih/mis