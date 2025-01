Aktien New York: Gewinne dank guter Zahlen und US-BIP-Daten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Neben einigen positiv aufgenommenen Geschäftszahlen - insbesondere des Tech-Schwergewichts Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) - sahen Experten Daten zum US-Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal als Kursstütze.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,23 Prozent auf 44.815,03 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 6.066,76 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,56 Prozent auf 21.532,04 Punkte.

Zur Wochenmitte hatten die Indizes mit moderaten Verlusten geschlossen. Die US-Notenbank Fed hatte nach drei Zinssenkungen wie erwartet eine Pause eingelegt. Einen großen Einfluss auf die Aktienkurse hatte die Entscheidung letztlich nicht. US-Präsident Donald Trump, Verfechter einer Niedrigzinspolitik, ging direkt nach der Fed-Entscheidung in den Angriffsmodus über. Die US-Notenbank habe es nicht geschafft, "das Problem zu stoppen, das sie mit der Inflation geschaffen" habe, monierte er./gl/he