DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.629 +0,1%Bitcoin74.124 +0,1%Euro1,1772 -0,1%Öl60,95 -2,1%Gold4.534 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen Chainlink: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch

26.12.25 20:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.632,5 PKT 19,2 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause im Verlauf nur wenig Bewegung gezeigt. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 48.659,35 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 6.930,68 Punkte nach unten. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg hingegen zuletzt um 0,06 Prozent auf 25.671,49 Punkte.

Rohstoffwerte gehörten vor dem Hintergrund der anhaltenden Rekordjagd bei Gold, Silber und Kupfer zu den größeren Gewinnern. So legten Freeport McMoran (Freeport-McMoRan) um 2,3 Prozent zu und Southern Copper gewannen 1,7 Prozent.

Nvidia (NVIDIA) stiegen als bester Werte um Nasdaq 100 um 1,9 Prozent. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge Nvidia Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.

Wer­bung

Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) verloren 1,3 Prozent. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.

Target (Target) kletterten um 2,3 Prozent nach oben. Laut "Financial Times hat der Investor Toms Capital Investment Management einen signifikanten Anteil an dem Einzelhändler erworben./he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:02Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen
20:01Aktien New York: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch
18:06Target vs. Costco: Which Discount Retail Stock Offers More Upside Now?
18:01Intel Unusual Options Activity
18:00Flushing Financial (FFIC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
17:58Anleger in Habachtstellung: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag
17:55Starbucks CEO calls AI 'co-pilot,' not replacement for workers amid company turnaround efforts
17:40Adobe Stock Rides on Expanding Partner Base: Is There More Upside?
mehr