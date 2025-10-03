DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.913 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Handelsschluss unterhalb der 24.500-Punkte-Marke: DAX verliert Juli-Rekordhoch etwas aus dem Blick Handelsschluss unterhalb der 24.500-Punkte-Marke: DAX verliert Juli-Rekordhoch etwas aus dem Blick
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien New York: KI-Euphorie treibt Rekordjagd der US-Börsen voran

03.10.25 16:35 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz des Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten und des deshalb ausgefallenen Arbeitsmarktberichts für September haben die US-Börsen ihren Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei. Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Wer­bung

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow legte im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 46.894 Punkte zu, womit es ihm gelang, eine Bestmarke aufzustellen. Der breite S&P 500 erreichte mit plus 0,3 Prozent auf 6.740 Punkte ebenfalls einen Höchststand.

Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex NASDAQ 100 gab nach einem Rekordhoch bei knapp unter 24.960 Punkten um 0,1 Prozent auf 24.866 Punkte nach. Für Optimismus in der Technologiebranche sorgten einerseits Nachrichten zu Hitachi und OpenAI und andererseits zu Fujitsu und NVIDIA./ck