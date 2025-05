Aktien New York: Knappes Plus - KI-Fantasie in Golfstaaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas höher eröffnet. Technologiewerte setzten ihren Vortagesschwung mit etwas moderaterem Tempo fort. Die KI-Fantasie in den Golfstaaten angesichts des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Region und damit verbundene Aufträge für die Wirtschaft sorgte für gute Laune. KI-Aktien wie NVIDIA, Advanced Micro Devices (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Super Micro (Super Micro Computer) standen hoch im Kurs bei Anlegern.

Der technologielastige NASDAQ 100 gewann im frühen Handel 0,21 Prozent auf 19.064 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stand ebenso wie der Leitindex Dow Jones Industrial knapp im Plus bei 5.889 beziehungsweise 42.160 Punkten./ajx/he