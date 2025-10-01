DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.256 -0,1%Nas22.569 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.844 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal 3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien New York: Moderate Verluste vor drohendem 'Shutdown'

30.09.25 20:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.570,8 PKT -20,4 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sehen einem möglichen "Shutdown" recht gelassen entgegen. Die wichtigsten US-Indizes gaben am Dienstag im New Yorker Börsenhandel nur moderat nach und hielten sich damit weiter knapp unter ihren Rekordhochs aus der vergangenen Woche. Für den Monat September steuern sie allesamt auf Gewinne zu. Das gilt umso mehr für das dritte Quartal.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,3 Prozent auf 46.197 Punkte nach. Das bedeutet für den zu Ende gehenden Monat einen Gewinn von knapp anderthalb Prozent. Im dritten Quartal zeichnet sich für den bekanntesten Index der Wall Street ein Plus von knapp fünf Prozent ab.

Der breite S&P 500 sank am Dienstag um 0,1 Prozent auf 6.654 Punkte und der NASDAQ 100 verlor 0,2 Prozent auf 24.554 Zähler. Im September steuert der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Auswahlindex damit auf ein Plus von fünf Prozent und für das zu Ende gehende Quartal auf eines von etwas mehr als acht Prozent zu.

Auch wenn der Start in den Monat Oktober nun von einem wieder einmal drohenden "Shutdown" geprägt werden könnte, da sich Demokraten und Republikaner nach wie vor über den US-Haushalt streiten, herrscht keine große Aufregung. Zwar ist ein solches Ereignis "für die Märkte kein Zuckerschlecken", wie Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG sagte, doch der Einfluss auf die Börsen sei alles in allem recht überschaubar.

Wer­bung

Einem Händler zufolge hat die Debatte über eine Regierungsstilllegung immer die gleiche Ursache: Neue Haushaltsgesetze würden erst dann verabschiedet, wenn die alten abliefen. Er hält einen Stillstand in dieser Woche für zunehmend wahrscheinlich, und womöglich könnte dieser auch gravierender ausfallen als üblich. Befürchtet werden nicht zuletzt auch Entlassungen durch US-Präsident Donald Trump sowie eine verzögerte Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten.

Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen aus den Vereinigten Staaten blieben vor allem NVIDIA im Blick. Die Titel legten den vierten Handelstag in Folge zu und stiegen mit plus 2,2 Prozent auf ein Rekordhoch. Leicht im Plus zeigten sich zudem die Papiere von Microsoft, während Apple, Tesla, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Amazon nachgaben.

Dow-Spitzenreiter war die Aktie von Merck & Co (Merck) mit plus 5,0 Prozent. Pfizer gewannen im S&P 5,3 Prozent. Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla sagte, der Pharmakonzern habe sich in einer Vereinbarung mit der US-Regierung eine dreijährige Schonfrist für die von Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Arzneimittel gesichert. Dafür werde Pfizer einige Medikamente mit einem durchschnittlichen Rabatt von 50 Prozent auf der Direktvertriebswebsite TrumpRx verkaufen. Diese Initiative soll es Amerikanern ermöglichen, Medikamente zu von der Regierung ausgehandelten, ermäßigten Preisen bar zu kaufen.

Wer­bung

US-Amerikanern, die im Medicaid-Versicherungsprogramm eingeschrieben sind, bekämen allgemeine Preisnachlässe in den USA angeboten und ihnen würden für einige Medikamente sogenannte "Meistbegünstigungspreise" gewährt, sagte Trump. Er hatte wiederholt Druck auf Unternehmen ausgeübt, ihre US-Preise an die Preise anderer Länder für Medikamente anzupassen.

Lam Research (Lam Research) setzten im Nasdaq 100 ihren Rekordlauf fort und legten zuletzt um 1,2 Prozent zu. Tags zuvor hatte die Deutsche Bank die Aktie des Herstellers von Wafer-Fertigungsanlagen auf "Buy" hochgestuft.

Firefly Aerospace (Firefly Aerospace) sackten dagegen um 21,3 Prozent ab. Das Unternehmen berichtete auf der Plattform X von einer Explosion bei einem Raketentest./ck/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:15Aktien New York: Moderate Verluste vor drohendem 'Shutdown'
20:02NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus
20:00Top 10: Das beste Smartphone 2025 im Test - Apple vor Xiaomi und Honor
19:38Prediction: Amazon Will Stage a Major Comeback in the Next 3 Years. Here's 1 Reason Why.
19:33What's Going On With Amazon Stock Tuesday?
19:21Why Paychex Stock Fell on Tuesday
19:20Nvidia Smashes 52-Week High As Robots And AI Take Off
18:35New Ring Cameras Can Detect Solicitors and Find Your Missing Dog, Amazon Says
mehr