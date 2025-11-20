DAX23.308 +0,6%Est505.578 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 -4,5%Nas22.471 -0,4%Bitcoin76.172 -3,8%Euro1,1535 ±-0,0%Öl63,50 -0,3%Gold4.049 -0,7%
Aktien New York: Nvidia-Zahlen und Arbeitsmarktdaten treiben Erholung an

20.11.25 16:37 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach ihrer jüngsten Stabilisierung am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Dank positiv aufgenommener NVIDIA-Geschäftszahlen und Arbeitsmarktdaten legte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde nach Handelsbeginn um 1,46 Prozent auf 46.813 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,79 Prozent auf 6.761 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es sogar um 2,09 Prozent auf 25.155 Punkte bergauf.

Die US-Wirtschaft hat im September wieder Arbeitsplätze geschaffen - und zwar mehr als von Volkswirten erwartet. Allerdings wurden die August-Daten nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote zum Vormonat entgegen der prognostizierten Stagnation ein wenig, während das Lohnwachstum etwas weniger stark ausfiel als erwartet.

Die Beschäftigungsdaten für den September, die wegen des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte am Donnerstag verspätet veröffentlicht wurden, deuten laut Alexander Guiliano von Resonate Wealth Partners darauf hin, "dass der Arbeitsmarkt nicht so schwach ist wie befürchtet". Zudem sei "die KI-Story nach wie vor intakt", betonte der Experte mit Blick auf Zahlen und Ausblick des Chip-Spezialisten Nvidia.

Die Analysten der Landesbank Helaba sehen im Arbeitsmarktbericht einen erneuten Dämpfer für die Hoffnungen auf eine weitere Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Dem "Fed Watch Tool" der US-Terminbörse CME zufolge, das die Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinssenkungen oder -erhöhungen misst, geht inzwischen eine klare Mehrheit am Markt davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer Sitzung in gut drei Wochen das aktuelle Zinsniveau beibehalten werden. Die Börsenkurse lässt das derzeit aber kalt./gl/he