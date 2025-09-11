Aktien New York: Oracle-KI-Stärke hilft Tech-Werten - Dow leicht im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle haben US-Technologiewerte am Mittwoch gestützt. Für Oracle gab es einen Kurssprung, in dessen Sog Papiere wie des KI-Chipvorreiters NVIDIA ebenfalls anzogen. Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger stiegen als erwartet, hinterließ derweil kaum Spuren. Die Entwicklung untermauert erst einmal nur die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird.

Wer­bung Wer­bung

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 45.603 Punkte, blieb damit aber nur etwas unter seinem jüngsten Rekordhoch. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 gewann hingegen 0,4 Prozent auf 6.540 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 notierte mit 23.891 Punkten 0,2 Prozent über seinem Vortagesschluss./mis/nas