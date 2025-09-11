DAX23.645 -0,3%ESt505.366 -0,1%Top 10 Crypto15,96 +3,8%Dow45.652 -0,1%Nas21.984 +0,5%Bitcoin97.321 +2,1%Euro1,1725 +0,1%Öl67,04 +0,8%Gold3.654 +0,8%
Aktien New York: Oracle-KI-Stärke hilft Tech-Werten - Dow leicht im Minus

10.09.25 16:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle haben US-Technologiewerte am Mittwoch gestützt. Für Oracle gab es einen Kurssprung, in dessen Sog Papiere wie des KI-Chipvorreiters NVIDIA ebenfalls anzogen. Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger stiegen als erwartet, hinterließ derweil kaum Spuren. Die Entwicklung untermauert erst einmal nur die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 45.603 Punkte, blieb damit aber nur etwas unter seinem jüngsten Rekordhoch. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 gewann hingegen 0,4 Prozent auf 6.540 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 notierte mit 23.891 Punkten 0,2 Prozent über seinem Vortagesschluss./mis/nas