Aktien New York: Rekordrally stockt - Zurückhaltung vor Zinsentscheid der Fed

16.09.25 16:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.330,7 PKT -18,0 PKT -0,08%
S&P 500
6.607,3 PKT -8,0 PKT -0,12%
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist die Rally an den US-Börsen ins Stocken geraten. Zwar schleppten sich am Dienstag sowohl das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes noch einmal auf Rekordhochs, doch zuletzt ließ der Schwung wieder nach. Es gilt am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Fed die Geldpolitik am Mittwoch lockert; der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet.

Der S&P 500 verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 6.605 Punkte. Unter den Technologiewerten bewegten sich der NASDAQ 100 und der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,42 Prozent auf 45.690 Punkte nach.

Die Fed werde sich aller Voraussicht nach den Spekulationen sowie den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten beugen und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, mit einer Randwahrscheinlichkeit für einen noch größeren Schritt um 0,50 Prozentpunkte, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Spannend sei vor allem der weitere Zinspfad, also ob die US-Notenbank auf einen kontinuierlichen Zinssenkungszyklus einschwenke oder nicht. Viele der jüngst von den Anlegern aufgebauten spekulativen Positionen seien nur dann gewinnbringend, wenn die Fed nicht allzu restriktiv klinge./la/jha/

