Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen tiefer
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Alphabet-Aktie etwas höher: Googles Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos
Aktien New York: Rekordrally stockt - Zurückhaltung vor Zinsentscheid der Fed

16.09.25 20:07 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist die Rally an den US-Börsen ins Stocken geraten. Zwar schleppten sich am Dienstag sowohl das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes noch einmal auf Rekordhochs, doch zuletzt ließ der Schwung wieder nach. Es gilt am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Fed die Geldpolitik am Mittwoch lockert; der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet.

Der S&P 500 verlor zuletzt 0,09 Prozent auf 6.610 Punkte. Unter den Technologiewerten bewegten sich der NASDAQ 100 und der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) ebenfalls kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,23 Prozent auf 45.777 Punkte nach.

Die Fed werde sich aller Voraussicht nach den Spekulationen sowie den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten beugen und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, mit einer Randwahrscheinlichkeit für einen noch größeren Schritt um 0,50 Punkte, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Spannend sei vor allem der weitere Zinspfad, also ob die Notenbank auf einen kontinuierlichen Zinssenkungszyklus einschwenke oder nicht. Viele der jüngst von den Anlegern aufgebauten spekulativen Positionen seien nur dann gewinnbringend, wenn die Fed nicht allzu restriktiv klinge.

Besonders an der Technologie-Börse Nasdaq hat die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik zuletzt für große Euphorie gesorgt. Denn wenn die Zinsen sinken, steigt der heutige Wert der erhofften hohen Erträge der Technologieunternehmen in der Zukunft.

Die Chart-Experten von Index Radar warnten, die jüngste Kursrally bei den Technologiewerten werde nur von wenigen Giganten getragen. Etwa die Hälfte der Indexmitglieder stecke seit Beginn der jüngsten Gewinnserie im Minus. Auch im S&P 500 hätten zuletzt an den meisten Tagen die Verlierer überwogen.

Bei den Unternehmen büßten Aktien der New York Times (The New York Times) knapp zwei Prozent ein. Präsident Donald Trump hatte eine Milliardenklage wegen Verleumdung gegen die Zeitung und mehrere ihrer Journalisten eingereicht. Trump wirft ihnen vor, ihn vor der Präsidentschaftswahl 2024 "absichtlich und böswillig" diffamiert zu haben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Die "New York Times" wies die Milliarden-Klage als unbegründet zurück.

Der Schokoladenherstellers Hershey (The Hershey) profitierte von einer doppelten Hochstufung durch Goldman Sachs von "Sell" auf "Buy". Die Experten hoben in ihrer Studie die positive Entwicklung der Marktanteile hervor. Die Papiere von Hershey stiegen um 3,7 Prozent.

Um gar 36 Prozent in die Höhe schnellten die Anteilsscheine von WEBTOON Entertainment. Die Plattform für Webcomics und Walt Disney hatten Details ihrer geplanten Zusammenarbeit bekannt gegeben. So bringt der Medienriese alle seine bekannten Comics etwa aus dem Star-Wars- und Marvel-Universum auf einer neuen digitalen Plattform und App zusammen. Zudem kündigte Walt Disney an, sich mit zwei Prozent an Webtoon Entertainment beteiligen zu wollen. Die Papiere von Walt Disney gaben um 0,6 Prozent nach./la/nas

