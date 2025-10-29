DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin96.120 -0,8%Euro1,1604 -0,4%Öl64,80 +0,5%Gold3.930 -0,3%
Aktien New York Schloss: Dow rutscht nach Rekord ins Minus - Powell verunsichert

29.10.25 21:29 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch verschnupft auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell im späten Handel reagiert. Die wichtigsten Indizes drehten ins Minus, nachdem sie zuvor noch erneut auf Rekordstände gestiegen waren. Der Fed-Vorsitzende hatte auf einer Pressekonferenz nach der Verkündung der Leitzinsentscheidung die Hoffnung der Anleger auf einen weiteren Schritt nach unten im Dezember etwas gedämpft. Allerdings lockerte sich die Stimmung am Markt schnell wieder, die wichtigsten besonders zinssensiblen Technologie-Indizes gingen sogar höher aus dem Handel. Vor den Aussagen Powells hatte die Fed den Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt.

Der Dow gab zu Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 47.632,00 Punkte nach. Der S&P 500 verharrte prozentual bei 6.890,59 Punkten. Für den technologiestarken Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,41 Prozent auf 26.119,85 Punkte nach oben. Der mehr Werte umfassende Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) zog um 0,55 Prozent auf 23.958,47 Punkte an./la/he

