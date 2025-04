Aktien New York Schluss: Gedämpfte Freude - Hin und Her im Zoll-Streit

NEW YORK (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump Anfang April losgetretene globale Zollkrieg bewegt die Kurse am Aktienmarkt weiterhin deutlich. Am Mittwoch sorgte zunächst ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, für ausgelassene Freude unter den Anlegern. Dass die Gewinne später abschmolzen, lag daran, dass die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, klarstellte, dass es keine einseitige Senkung der Zölle gegen China geben wird.

Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,07 Prozent auf 39.606,57 Punkten, nachdem er im frühen Geschäft deutlich über 40.000 Punkten notiert hatte. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 legte am Ende um 2,28 Prozent auf 18.693,26 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,67 Prozent auf 5.375,86 Punkte hinauf./ajx/he