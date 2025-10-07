DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.767 -1,7%Euro1,1656 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,5%
Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach Rekorden im frühen Handel

07.10.25 22:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber schlossen diese Börsenbarometer ebenso im Minus wie der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial.

Unter den Tech-Indizes fiel der NASDAQ 100 um 0,55 Prozent auf 24.840,23 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sank um 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Der Dow gab um 0,20 Prozent auf 46.602,98 Punkte nach./la/he

