Aktien New York Schluss: Rekordrally stockt - Zurückhaltung vor Zinsentscheid

16.09.25 22:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.334,0 PKT -14,8 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.606,8 PKT -8,5 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der anstehenden Zinsentscheidung der Notenbank Fed ist die Rekordrally am US-Aktienmarkt ins Stocken geraten. Zwar schleppten sich am Dienstag sowohl das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes noch einmal auf Höchststände, doch letztlich ließ der Schwung wieder nach. Es gilt am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Fed die Geldpolitik am Mittwoch lockert; der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet.

Der S&P 500 verlor am Ende 0,13 Prozent auf 6.606,76 Punkte. Unter den Technologiewerten bewegten sich der NASDAQ 100 und der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,27 Prozent auf 45.757,90 Punkte nach./la/nas

