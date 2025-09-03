DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,87 +4,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.583 +2,6%Euro1,1641 -0,6%Öl69,07 +1,3%Gold3.536 +1,7%
Aktien New York Schluss: Steigende US-Zinsen und Tech-Schwäche belasten

02.09.25 22:18 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten und teils stark fallende Technologieaktien haben am Dienstag die großen US-Aktienindizes belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schoss 0,55 Prozent niedriger auf 45.295,81 Punkten. Damit entfernte sich der Dow wieder etwas von dem vor kurzem erreichten Rekordhoch von knapp 45.758 Zählern. Am Montag waren die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Gefahr weiter steigender Staatsschulden veranlasste Investoren zu Verkäufen von US-Staatsanleihen. Im Gegenzug stiegen deren Renditen. Die Verzinsung 30-jähriger US-Papiere erreichte mit knapp fünf Prozent den höchsten Stand seit Juli. Das wiederum lastete an den Aktienbörsen auf der Tech-Branche, die bei vielen Anlegern als sehr hoch bewertet gilt. Bei steigenden Zinsen hinterfragen Anleger diese hohen Bewertungen.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 Index verlor 0,79 Prozent auf 23.231,11 Zähler. Amazon, NVIDIA, Apple, Cisco und ASML (ASML NV) büßten bis zu 2,3 Prozent ein. Der S&P 500 gab derweil um 0,69 Prozent auf 6.415,54 Punkte nach./bek