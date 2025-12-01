DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.219 -4,8%Euro1,1612 +0,2%Öl63,25 +0,1%Gold4.237 +0,5%
Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt

01.12.25 22:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Start in den üblicherweise starken Börsenmonat Dezember ist am Montag an den US-Börsen misslungen. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger vorsichtiger und dies führte dazu, dass eine fünftägige Gewinnstrecke endete. Zum Sinnbild einer global nachlassenden Risikobereitschaft wurden vor allem Kryptowährungen, während sich in Japan mit einer möglichen Leitzinserhöhung ein geldpolitischer Kurswechsel abzeichnet.

Das deutlichste Minus gab es für den Dow Jones Industrial, der 0,90 Prozent tiefer mit 47.289,33 Punkten über die Ziellinie ging. Für den marktbreiten S&P 500 stand ein Abschlag von 0,53 Prozent auf 6.812,63 Zähler zu Buche. Der technologielastige Leitindex NASDAQ 100, der seine anfangs besonders deutlichen Verluste reduzieren konnte, ging 0,36 Prozent tiefer mit 25.342,85 Punkten über die Ziellinie.

Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex kamen am Montag schwache Konjunktursignale aus der US-Industrie. Anleger nehmen solche Daten derzeit genau unter die Lupe vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für den derzeit an den Märkten eine hohe Wahrscheinlichkeit einer erneuten Leitzinssenkung eingepreist wird. Für Experten Constantin Lüer von der NordLB bleibt dies das wahrscheinlichere Szenario./tih/mis