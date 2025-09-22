DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.342 -1,0%Euro1,1742 -0,4%Öl66,61 -1,4%Gold3.685 +1,1%
Aktien New York Schluss: Zinsfantasie sorgt für weitere Rekorde

19.09.25 22:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.631,5 PKT 160,8 PKT 0,72%


NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich am Freitag die Rekordjagd fortgesetzt. Alle wichtigen Standardwerte- und Technologie-Indizes sowie der führende Nebenwerte-Index Russel 2000 erreichten Höchststände. Unverändert treibt die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. Sinkende Zinsen haben zudem den positiven Effekt, dass der heutige Wert insbesondere der erhofften hohen Erträge der Tech-Unternehmen steigt.

So legte der NASDAQ 100 um 0,70 Prozent auf 24.626,25 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt aktuell bei knapp 24.642 Punkten. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) gewann 0,72 Prozent auf 22.631,48 Punkte.

Unter den Standardwerten stieg das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 um 0,49 Prozent auf 6.664,36 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,37 Prozent auf 46.315,27 Punkte nach oben. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 1,1 Prozent./la/nas

