Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

Am Sonntagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:40 sank Bitcoin um -0,15 Prozent auf 109.497,90 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (109.667,42 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 66,2 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert -0,37 Prozent auf 104,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 104,57 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,16 Prozent auf 4.011,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4.018,13 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,61 Prozent auf 540,98 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 544,31 US-Dollar.

Nach 2,809 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagvormittag um -0,79 Prozent auf 2,787 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,98 Prozent auf 20,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 20,94 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 0,45 Prozent auf 287,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 286,09 US-Dollar stand.

Nach 5,672 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Sonntagvormittag um -1,16 Prozent auf 5,606 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,1653 US-Dollar am Vortag auf 0,1627 US-Dollar nach unten (-1,54 Prozent).

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -1,08 Prozent auf 0,7735 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,7820 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3574 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3613 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0019 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0019 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0047 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.