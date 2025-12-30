Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
30.12.25 03:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
68.730,6121 CHF -18,5857 CHF -0,03%
73.995,8995 EUR -19,7808 EUR -0,03%
64.510,4879 GBP 8,7543 GBP 0,01%
13.615.047,8919 JPY 19.494,4402 JPY 0,14%
87.133,2394 USD 0,4084 USD 0,00%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,00%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,03%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,01%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,93%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,03%
Standard Chartered halbiert das Bitcoin-Kursziel für 2025. Die allgemeine Krypto-Euphorie sei gedämpft, auch wegen nachlassender Käufe durch Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch