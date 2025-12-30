DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin73.987 ±-0,0%Euro1,1777 ±0,0%Öl61,95 +0,3%Gold4.364 +0,8%
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat

30.12.25 03:13 Uhr
Standard Chartered halbiert das Bitcoin-Kursziel für 2025. Die allgemeine Krypto-Euphorie sei gedämpft, auch wegen nachlassender Käufe durch Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch