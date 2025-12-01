DAX23.605 -1,0%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,26 -9,6%Nas23.288 -0,3%Bitcoin73.435 -5,8%Euro1,1625 +0,3%Öl63,05 -0,2%Gold4.235 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagnachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagnachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Rivian Automotive (RIVN): Reduzierter Nettoverlust und 1,56 Mrd. USD Quartalsumsatz katapultieren E-Truck-Spezialisten um 23 % nach oben! Pivotal-Point Nachverfolgung Rivian Automotive (RIVN): Reduzierter Nettoverlust und 1,56 Mrd. USD Quartalsumsatz katapultieren E-Truck-Spezialisten um 23 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Aktien New York: Schwächer nach Erholungsrally - Vorsicht vor Wirtschaftsdaten

01.12.25 16:07 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholungsrally sind Anleger am Montag defensiver an den US-Aktienmarkt herangegangen. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten sie, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global. In Kürze wird mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex ein wichtiger Stimmungsindikator für die US-Industrie veröffentlicht.

Wer­bung

Für die wichtigsten Indizes droht am Montag eine Serie nach fünf positiven Handelstagen zu reißen. Beim Dow Jones Industrial wurden die Verluste in den Anfangsminuten schon wieder etwas kleiner. Zuletzt notierte der Wall-Street-Leitindex mit ein Abschlag von 0,2 Prozent auf 47.607 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6.823 Zähler nach unten.

Die technologiewertelastige NASDAQ 100 sank um 0,6 Prozent auf 25.279 Punkte. Allerdings hatte sein Spitzenverlust in den Anfangsminuten auch schon mehr als ein Prozent betragen./tih/mis