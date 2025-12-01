DAX23.577 -1,1%Est505.648 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -7,3%Nas23.256 -0,5%Bitcoin73.950 -5,1%Euro1,1632 +0,3%Öl63,36 +0,3%Gold4.239 +0,5%
DAX aktuell

DAX fällt zum Start in den Dezember tiefer ins Minus - XETRA-Handelszeiten verlängert

01.12.25 16:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX verbucht Rücksetzer - XETRA-Handelszeiten verlängert | finanzen.net

Der Dezember bringt für DAX-Anleger zunächst Verluste mit sich. Unterdessen werden XETRA-Handelszeiten für Privantanleger ab heute deutlich ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.582,4 PKT -254,4 PKT -1,07%
Charts|News|Analysen

Den Dezemberstart am heutigen Montag beging der DAX 0,44 Prozent niedriger bei 23.731,29 Punkten. Im weiteren Haupthandel baut das Aktienbarometer seine Abschläge vermehrt aus.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rücksetzer im DAX

Nach zuletzt starker Erholung performt der DAX am ersten Dezembertag schwächer.
Im November hatte der deutsche Leitindex zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im DAX bereits fast zwei Monate alt ist.

DAX und KI-Sorgen: Warum Anleger vor dem Jahresende nervös sind

Nach zwei hervorragenden Aktienjahren könnte 2025 für Anleger doch noch zur Zitterpartie werden. Denn mit der Sorge, dass die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) und enorme Gewinne damit zu weit gehen könnte, ist eine tragende Säule für die Rekordrally an den Aktienmärkten ins Wanken geraten. Manche Experten fürchten eine scharfe Korrektur oder gar das Platzen einer Blase - und das, nachdem schon im April das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump die Nerven der Anleger arg strapaziert hatte.

Derzeit sieht es zwar so aus, dass der Leitindex DAX das dritte Jahr in Folge selbst ohne die übliche Jahresendrally stark abschließen kann. Nach den jüngsten Kursgewinnen summiert sich der Anstieg 2025 auf rund 19 Prozent. Zum Vergleich: Die langfristige DAX-Rendite liegt bei sieben bis acht Prozent pro Jahr.

Handelszeiten werden verlängert

Ab dem heutigen Montag, den 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die XETRA-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden, statt zuvor von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren - diese schließen um 22.00 Uhr.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

