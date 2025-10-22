DAX24.148 -0,8%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,63 -5,6%Nas22.730 -1,0%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.039 -2,1%
Aktien New York: Verhaltener Handelsauftakt

22.10.25 16:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nur wenig verändert eröffnet. Die angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer Risiken bislang ein uneinheitliches Bild.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.817 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.734 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 25.089 Punkte nach unten./edh/he