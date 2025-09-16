Aktien New York: Zinshoffnungen halten Rekordjagd am Laufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von Kurssprüngen bei den Schwergewichten Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) haben die US-Börsen am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Bei den Anlegern steht in dieser Woche die erwartete Lockerung der US- Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird damit gerechnet, dass die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte reduzieren wird. Der Markt erhofft sich zudem Hinweise auf weitere Zinssenkungen.

Wer­bung Wer­bung

Das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 gewann zum Wochenbeginn 0,47 Prozent auf 6.615,28 Punkte. Unter den Tech-Werten ging es für den NASDAQ 100 um 0,84 Prozent auf 24.293,78 Punkte nach oben, und der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) stieg um 0,94 Prozent auf 22.348,75 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Handelsverlauf Rekordhochs erreicht.

Der Dow Jones Industrial hingegen ist noch etwas von einem Höchststand entfernt. Am Ende legte der Leitindex um 0,11 Prozent auf 45.883,45 Punkte zu./la/men