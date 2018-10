DAX rauscht fast unter 11.700-Punkte-Marke

Unter massivem Verkaufsdruck standen die Aktienmärkte am Mittwochnachmittag. Wie befürchtet schlugen sich die Verluste an der Wall Street mehrfach verstärkt in Europa und dem DAX nieder. Sorgen um stärkere Zinserhöhungen in den USA und Druck auf die Gewinnmargen, der Streit um den italienischen Schuldenhaushalt, der weiter schwelende Handelskonflikt USA/China und nun auch noch Wachstumssorgen und Gewinnwarnungen setzten die Aktien unter Druck. Vor allem Chipwerte brachen ein, die Anleger flohen in sichere Häfen wie den Yen und Telekom-Aktien. Der DAX durchbrach dabei die 11.800er-Marke deutlich nach unten, die von Technischen Analysten als Auslöser einer sehr negativen Kopf-Schulter-Formation gesehen wird. Entsprechend hoch war der Aktienumsatz. Der DAX fiel zum Xetra-Schluss um 2,21 Prozent auf 11.712,50 Zähler. Das neue Jahrestief markierte er zwischenzeitlich bei 11.712,27 Punkten.

