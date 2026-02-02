Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Trendwende zum Wochenstart: DroneShield-Aktie erholt sich nach zweistelligem Wochenverlust. US-Regierung im Teil-Shutdown. Intesa will bis 2029 mit Abbau von 6.100 Stellen Kosten senken. BayWa-Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären. Nestlé: Foodwatch-Vorwürfe zurückgewiesen. Einigung erzielt: Gewerkschaft meldet Durchbruch für MAN-Werk in Salzgitter.
Welche Faktoren werden in diesem Jahr die Entwicklung der Aktienmärkte am stärksten bestimmen?