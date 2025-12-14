DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.147 -1,0%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien von UBS und Julius Bär: Schweizer Banken wohl im Epstein-Skandal im Visier der US-Politik

14.12.25 15:08 Uhr

Die Finanzkommission des US-Senats hat sich laut der "NZZ am Sonntag" im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein unter anderem die Schweizer Banken UBS und Julius Bär vorgenommen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel