Aktien Wien Schluss: ATX startet mit Gewinnen in den September

01.09.25 18:46 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den ersten Handelstag im September mit Gewinnen beendet. Der Leitindex ATX ging dank Kursgewinnen am Nachmittag mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 4.647,20 Punkten aus dem Handel. Für den mehr Aktien umfassenden ATX Prime ging es 0,61 Prozent auf 2.318,4 Punkte hoch. Auch das europäische Börsenumfeld verzeichnete an dem impulsarmen Handelstag Kursgewinne. In den USA blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Ins Blickfeld rückten veröffentlichte Konjunkturindikatoren. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hellte sich im August etwas stärker auf als zunächst ermittelt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg laut einer zweiten Schätzung auf den höchsten Stand seit 38 Monaten. Er liegt zudem über der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert. Dagegen verschlechterte sich die Industriestimmung in Großbritannien einer zweiten Schätzung zufolge deutlicher als zunächst prognostiziert. Der entsprechende S&P-Indikator befindet sich mittlerweile den elften Monat unter der Wachstumsschwelle.

Im ATX sind AT&S und Telekom aus der Reihe getanzt. Bei AT&S lag das an den mit Abstand größten Verlusten im Index am Montag - die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers verbilligten sich um 3,4 Prozent. CA Immo mit minus 0,8 Prozent waren der zweitschwächste Wert im Leitindex.

Telekom-Aktien hingegen kletterten um 3,2 Prozent nach oben und waren somit am anderen Ende zu finden. Raiffeisen gewannen auch klar und schlossen den Handelstag um 1,55 Prozent höher.

Die weiteren Indexschwergewichte OMV (plus ein Prozent), BAWAG (plus 0,9 Prozent), Verbund (plus 0,6 Prozent) sowie Erste Group (Erste Group Bank) (plus 0,4 Prozent) verabschiedeten sich allesamt mit Kursgewinnen aus dem Handel./lof/ste/APA/jha

