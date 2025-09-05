DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.470 +0,4%Nas21.584 +0,4%Bitcoin93.976 -1,9%Euro1,1639 -0,2%Öl67,14 -0,4%Gold3.551 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ein günstigeres Umfeld, eine gut gefüllte Innovationspipeline und höhere Verkaufspreise nennt Piper Sandler bei e.l.f. Beauty als Gründe für einen möglichen Anstieg der Aktie auf 150 USD Ein günstigeres Umfeld, eine gut gefüllte Innovationspipeline und höhere Verkaufspreise nennt Piper Sandler bei e.l.f. Beauty als Gründe für einen möglichen Anstieg der Aktie auf 150 USD
AppLovin-Aktie im Fokus: KI-Plattform, starkes Wachstum und steigende Kursziele bilden Basis für den Breakout AppLovin-Aktie im Fokus: KI-Plattform, starkes Wachstum und steigende Kursziele bilden Basis für den Breakout
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Wien Schluss: Erneut Kursgewinne - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten

04.09.25 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.622,0 PKT 25,5 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die zur Wochenmitte begonnene Stabilisierung am Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas an Fahrt aufgenommen. Zum Handelsende stand der ATX 0,55 Prozent im Plus bei 4.622,04 Punkten. Für den ATX Prime ging es 0,56 Prozent auf 2.304,67 Zähler hoch.

Wer­bung

Zuletzt hatten die Unsicherheiten rund um die Zollpolitik des US-Präsidenten, ausbleibende Erfolge im Ringen um einen Frieden in der Ukraine sowie die Sorgen vor der hohen Staatsverschuldung in mehreren großen Volkswirtschaften die Anleger wieder aus dem Risiko gehen lassen. Dies zeigte sich zu Wochenbeginn insbesondere durch steigende Renditen an den Anleihemärkten. Vor diesem Hintergrund kam der ATX weiter von seinem Jahreshoch von Mitte August zurück bis an die 50-Tage-Linie, einem viel beachteten mittelfristigen Trendindikator.

Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der mit ausschlaggebend für die September-Sitzung der US-Notenbank sein dürfte. Letzte Indikatoren gab es am Donnerstag in Form des ADP-Reports und der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wobei beide etwas schwächer ausfielen als erwartet. Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor fielen hingegen solide aus. Allzu stark bewegten die Daten den ATX angesichts der ohnehin schon gefestigten Zinssenkungserwartungen in den USA aber nicht.

In Wien gab es am Berichtstag Zahlen von ZUMTOBEL einzuordnen. Der Vorarlberger Leuchtenkonzern ist mit weniger Umsatz und einem Verlust nach Steuern ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet, schnitt jedoch etwas besser ab als befürchtet. Die Papiere verloren 1,3 Prozent.

Wer­bung

Die Anteilsscheine von Andritz schlossen nach einem freundlichen Verlauf bei 59,45 Euro auf Vortagesniveau. Hier konnten weder ein Großauftrag in Indien noch eine Kurszielanhebung durch die Erste Group nachhaltig stützen. Erste-Analyst Daniel Lion bestätigte seine Kaufempfehlung und hob sein Kursziel von 69 auf 71,9 Euro an. Ein insgesamt starker Auftragsbestand und eine solide Margenentwicklung würden eine höhere Bewertung rechtfertigen, so der Analyst.

Unterstützung bekam der ATX von den schwer gewichteten Verbund-Anteilen, die sich um 0,8 Prozent von ihrem jüngsten Mehrjahrestief erholten. Europaweit waren Titel aus der Branche wieder gefragt, nachdem sie zu Wochenbeginn von steigenden Anleiherenditen belastet worden waren. Unter den übrigen Schwergewichten stiegen OMV um 0,3 Prozent, während die Bankaktien BAWAG und Erste Group bis zu 1,7 Prozent zulegten./spa/sto/APA/jha

Mehr zum Thema ATX

18:09Aktien Wien Schluss: Erneut Kursgewinne - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten
17:57Gewinne in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Gewinnen
15:57Pluszeichen in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag
12:26Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
11:03Pumpspeicherprojekt: Andritz zog weiteren Großauftrag in Indien an Land
09:28Optimismus in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels stärker
03.09.25Aktien Wien Schluss: Stabil nach jüngsten Verlusten
03.09.25Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
mehr